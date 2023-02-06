Экспозиция трогательных и ярких работ о дружбе людей и братьев наших меньших мозырянина Владимира Володковича

3 февраля в выставочном зале «Очарованные родным краем», открылась экспозиция автора трогательных и ярких работ о дружбе людей и братьев наших меньших мозырянина Владимира Володковича.

Тот случай, когда собака – это не просто питомец, а преданный друг, надежный защитник и полноценный член семьи. Владимир Володкович, автор, художник, а еще дрессировщик и кинолог с более чем 45 летним стажем, реализовал в этой экспозиции две свои главные привязанности: и к живописи, и к животным.

Глядя на эти картины, сразу считывается особое, трепетное отношение между художником и его четвероногими друзьями. Особенно это передает взгляд. Такой теплый, полный любви и доверия к своему хозяину. А еще частые персонажи его картин – друзья детства. Отдельно просит показать вот это полотно. Говорит, им будет приятно себя увидеть. Но в целом, все картины здесь – подготовительные. Для будущих работ маслом. Кстати, часть этой экспозиции представлена и в Наровле. А сюда, в галерею библиотеки имени Пушкина может прийти любой желающий. Выставка будет работать до 28 февраля.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ