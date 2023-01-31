Вперед за будущим! Школацифровых технологий «KiberOne» объявляет новый набор резидентов в возрасте от 6 до 14 лет

Пока вы раздумываете о будущей профессии своего ребенка, другие родители записывают детей в Международную школу цифровых технологий. KiberOne объявляет новый набор резидентов в возрасте от 6 до 14 лет.

Не играть в компьютерные игры, а создавать их. Причем, в самом юном возрасте. Перенаправить любовь современных детей к гаджетам в полезное русло можно в Международной школе KiberOne. Здесь, в комфортной обстановке, под руководством увлеченных своим делом преподавателей, мальчишки и девчонки развивают востребованные IT-навыки.

Сфера IT – это не только разработка сайтов, приложений и компьютерных игр. 3D-дизайн, мультипликация, написание чат-ботов, фото-, видеомонтаж и самое популярное – блоггинг. Пожалуй, сегодня нет более востребованных компетенций, чем у тех, кто разбирается в цифровых технологиях. И даже в профессиях, не связанных с IT сферой, такие навыки обязательно пригодятся!

В Международной школе KiberOne занимаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Кроме основной программы, ребята подтягивают уровень английского, изучают основы кибербезопасности. А еще получают первые уроки финансовой грамотности, зарабатывая на занятиях местную валюту – «кибероны». И заводят новых друзей.

Мечтаете, чтобы ваш ребенок освоил высокооплачиваемую профессию будущего? Добро пожаловать в Международную школы KiberOne! Открыт новый набор, но стоит поторопиться: количество мест в группах ограничено. Знакомство со школой можно начать с бесплатного пробного урока. Звоните по телефонам: 8-033-311-16-80, 8-029-733-24-86.