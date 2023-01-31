Как правильно вести себя на дороге, на воде, в лесу, дома, куда обратиться подростку за психологической помощью и еще много разной полезной информации. В Калинковичах на базе школы № 1 открылся уникальный центр по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. Лейтмотив этого проекта, который был воплощен благодаря тесному сотрудничеству многих структур и ведомств – везде, где есть жизнь, есть и опасность. А взрослые должны максимально подготовить детей и дать им доступную информацию.

В этой школе безопасности 8 ярких интерактивных площадок, каждая структура подготовила тематическую информацию в занимательной форме, чтобы детям было интересно. Как пользоваться газом, электричеством, как научить ребенка отличать ложь, чтобы не стать жертвой преступника, оказать первую медицинскую помощь. Инициатором создания центра по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности выступило МЧС.

Калинковичский центр по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности по оснащенности лучший в области. Жизненно важные знания будут получать ребята со всего района. График занятий уже составлен.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ