В субботу на базе Мозырского педагогического университета несколько сотен ребят проверяли свои знания на репетиционном централизованном экзамене

Субботнее утро 28 января. В Мозырском педагогическом университете – пропускной режим. Вход в аудитории строго регламентирован. Допуск только по документу, удостоверяющему личность. Любым другим лицам, кроме будущих выпускников, вход строго запрещен. Причина такой строгости и серьезности – репетиция централизованного экзамена. К этому дню нынешние одиннадцатиклассники готовились не один месяц.

С процедурой проведения централизованного экзамена его участники уже ознакомлены. А время написания всех тестов зависит от предмета: от 210 минут при сдаче физики и математики до 90 минут при сдаче обществоведения.

Помимо тренировки в заполнении бланков ответа и в целом сдачи экзамена, ребята имеют возможность настроиться психологически. И уже в день централизованного экзамена они войдут в аудиторию, точно зная, что их ждет.

Уже известно, что централизованный экзамен по предметам русский язык и белорусский язык пройдет 14 мая. А предмет по выбору выпускники будут сдавать 21 числа. Но до 1 марта одиннадцатиклассники уже должны будут определиться с этим предметом.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ