Пять женских судеб. Встреча активисток БСЖ прошла в необычном формате

Пять историй о женских судьбах, их мечтах, достижениях, желаниях. Пять разных героинь с разными характерами. Но все же есть одно большое общее: они постоянно развиваются и в плотном графике каждой из этих женщин всегда найдется место для доброго дела.

Почетный гражданин Ольга Артеменко, глава Мозырщины Елена Павлечко, директор детского дома Ирина Вишневская, начальник отдела образования Лариса Попкова и индивидуальный предприниматель Наталья Нагорная. Их имена на слуху, каждая вносит свой вклад в развитие нашего района. Своими историями активистки делились со зрителями в городском Дворце культуры. Необычная встреча была приурочена к 85-летию Гомельской области.

Впервые проект «Женские судьбы» был представлен на суд зрителей в Гомеле. Там побывали и мозырские активистки Белорусского союза женщин. Вернувшись домой, они, вдохновленные идеей, захотели создать что-то подобное и в Мозыре. А задумку эту поддержала и воплотила Елена Руденко, художественный руководитель детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца «Палеская зорачка». Стоит сказать, организаторы уверены, он найдет продолжение и в первичках организаций и предприятий города. Ведь в районе много достойных женщин, судьбы которых могли бы лечь в основу новых проектов.

Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ