В Мозырском райисполкоме прошло заседание координационного совета по выполнению требований Директивы № 1

Безопасность и дисциплина – главные задачи. В Мозырском райисполкоме состоялось заседание координационного совета по выполнению требований Директивы №1. Этот нормативный документ был принят в марте 2004 года. Он предусматривает комплекс мер по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Сегодня в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда работников, пожарную и промышленную безопасность, профилактику производственного травматизма, формирование здорового образа жизни. Но вместе с тем по ряду направлений есть недоработки. В их числе — случаи производственного травматизма со смертельным и тяжелым исходом. В 2022 году на Мозырщине зарегистрировано 6 инцидентов, когда работники получили тяжелые травмы. Один сотрудник организации погиб при исполнении служебных обязанностей.

По словам Алексея Задорожного, начальника Мозырского межрайонного отдела Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда, случаи скептического отношения к собственной безопасности, к сожалению, не единичные. Личная халатность и недисциплинированность – основная причина получения травм или гибели на производстве. Инструктажи, медицинские осмотры, контроль со стороны служб по охране труда. Все это должно быть усилено и все службы должны работать в одной сцепке, чтобы человек возвращался с производства живым и здоровым.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ