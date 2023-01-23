Еще недавно изо всех углов слышалось: «Праздник к нам приходит!». Все с нетерпением готовились к Новому году. А сегодня с новогодним настроением и антуражем можно попрощаться – коммунальники убрали светящиеся инсталляции и закончили демонтаж елки.

В этом году главную городскую елку начали устанавливать как никогда рано – в первых числах декабря. Монтаж елки, иллюминации, световых инсталляций длился две недели. Главный символ нового года в этом году был местный – красавица из лесов Мозырсого района. В основе 25-метровой ели была металлическая конструкция, на часть которой смонтировали для пушистости дополнительные живые ветви. Кажется, что только совсем недавно все ждали с нетерпением, когда зажгутся новогодние огни? Засверкали 15 декабря. А сегодня коммунальники уже заканчивают демонтаж. Светящиеся конструкции убрали еще на прошлой неделе. Радовали они нас месяц и неделю. Праздники, которых так ждешь, пролетают очень быстро и незаметно.