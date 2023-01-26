В Калинковичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие

25 января примерно в 16:50 на территории Калинковичского района 41-летний водитель, управляя трактором «Белорус» с прицепом, двигался по автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». При повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Хендай», за рулем которого был 43-летний водитель. В результате столкновения транспортных средств легковушки получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.