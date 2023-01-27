Последняя январская пятница в Беларуси проводится под девизом «Вместе – за безопасность на дорогах!». Именно этой теме посвящен Единый день безопасности дорожного движения. Цель – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения. За 12 месяцев прошлого года на территории Гомельской области произошло 425 дорожно-транспортных происшествий, в которых 69 человека погибли и 447 – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Причем, большинство ДТП произошли по вине водителей. Госавтоинспекторы отмечают, значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность всех участников дорожного движения. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между водителями и пешеходами, а также по причине прямого игнорирования дорожных правил. Мозырские госавтоинспекторы уделяют большое внимание профилактике, причем, если взрослые зачастую понимают только язык штрафов, то самая благодарная аудитория в плане убеждения и обучения – это дети. Яркие креативные акции проводятся в школах и детских садах. Викторины с вопросами о дорожных правилах, подарки в виде световозвращающих элементов, а также возможность для ребят посидеть в машине ДПС – традиционные составляющие профилактических мероприятий.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ