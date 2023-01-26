Пять мозырян стали жертвами автомошенника

Объявления о продаже автомобилей обновляются ежечасно. Их с интересом мониторил уроженец Речицы, 1990 года рождения. Мужчина звонил по тем объявлениям, которые его заинтересовали, представлялся индивидуальным предпринимателем, предлагал услуги посредника по продаже машины. Якобы он обязуется реализовать авто за обозначенную цену, если удастся продать дороже, то излишек оставит себе, а если не продаст в течение месяца, то выплатит денежную компенсацию. На самом деле мошенник не планировал кому-то что-то платить. После оформления счет-справки скидывал машину за цену гораздо дешевле изначально заявленной, а деньги забирал себе. На данный момент уже установлено более 30 подобных фактов по всей Гомельской области. Среди потерпевших 5 мозырян.

После возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере мужчина стал частями рассчитываться с обманутыми автовладельцами. Правоохранители не исключают того, что потерпевших в разы больше.