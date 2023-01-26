Конфликт в мозырской квартире завершился смертью одного из участников

9 января в одной из квартир по улице Мира гуляла компания знакомых, всю ночь и весь последующий день распивали спиртное. Внезапно между 31-летним мужчиной и его сожительницей возникла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. За женщину вступился 37-летний мозырянин. Он стал жестко бить обидчика руками и ногами, нанес не менее 10 ударов, бил, пока тот не скончался на месте. Один из свидетелей снимал все на мобильный телефон, сейчас это видео прикреплено к уголовному делу. Обнаружив, что парень мертв, участники позвонили в скорую и сообщили, что по такому-то адресу обнаружен труп. Медики уже после передали информацию в правоохранительные органы, следственно-оперативная группа восстановила обстоятельства совершенного преступления.

Как показывает практика, большинство тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Мозырском районе, происходят в состоянии алкогольного опьянения.