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Рубрика: Новости

Милиционеры Калинковичского РОВД поздравили подопечных соцприюта

16 января 2023, 18:42

У Калинковичских милиционеров есть давняятрадиция – в креативной форме поздравлять своих подопечных – ребят, которые по определенным жизненным обстоятельствам находятся в социально-педагогическом центре. Причем, с годами у сотрудников РОВД фантазия не иссякает, творчество только набирает обороты. То дед Мороз с помощью вышки залезет в окно на втором этаже, то квест с похищением организуют. Колядки-2023 не стали исключением. Сказочные персонажи появились на территории эффектно: на квадроцикле, с гитарой, ряженные и заряженные позитивом.

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