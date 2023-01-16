Милиционеры Калинковичского РОВД поздравили подопечных соцприюта

У Калинковичских милиционеров есть давняятрадиция – в креативной форме поздравлять своих подопечных – ребят, которые по определенным жизненным обстоятельствам находятся в социально-педагогическом центре. Причем, с годами у сотрудников РОВД фантазия не иссякает, творчество только набирает обороты. То дед Мороз с помощью вышки залезет в окно на втором этаже, то квест с похищением организуют. Колядки-2023 не стали исключением. Сказочные персонажи появились на территории эффектно: на квадроцикле, с гитарой, ряженные и заряженные позитивом.