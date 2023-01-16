Горячий ароматный чай, сладкие угощения, песни и танцы. Мозыряне всех возрастов собрались на большом благотворительном празднике в рамках республиканской акции «От всей души». Организатором мероприятия стала Мозырская районная организация «Белорусский союз женщин» при инициативе художественного руководителя детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца «Полеская зорачка» Елены Руденко.
Рубрика: Новости
Активистки Белорусского союза женщин, детский ансамбль «Палеская зорачка» и школьники присоединились к акции «От всей души»
16 января 2023, 18:45