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Рубрика: Новости

Активистки Белорусского союза женщин, детский ансамбль «Палеская зорачка» и школьники присоединились к акции «От всей души»

16 января 2023, 18:45

Горячий ароматный чай, сладкие угощения, песни и танцы. Мозыряне всех возрастов собрались на большом благотворительном празднике в рамках республиканской акции «От всей души». Организатором мероприятия стала Мозырская районная организация «Белорусский союз женщин» при инициативе художественного руководителя детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца «Полеская зорачка» Елены Руденко.

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