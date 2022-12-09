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Рубрика: Новости

Поздравления по случаю юбилея сегодня принимал коллектив Мозырского медицинского колледжа, которому исполнилось 85 лет.

9 декабря 2022, 18:45

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