С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Город продолжает готовиться к новому году. Праздничная атмосфера царит в больших торговых центрах и в маленьких магазинчиках. В вечернее время Мозырь расцветает яркими огнями

9 декабря 2022, 18:49

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