Играй, гармонь! Лучшие виртуозы-гармонисты Мозырщины собрались в Районном доме культуры в Козенках

Звучание гармони и народных песен дарило отличное настроение гостям Козенского Дома культуры. Здесь, впервые на Мозырщине, отметили День гармониста. Инициатором большого концерта стали директор РДК Николай Туровец и гармонист-любитель Владимир Гурин. В Козенках собрались лучшие гармониста района, чтобы еще раз продемонстрировать мастерство игры на народном музыкальном инструменте. Время музыкального праздника пролетело незаметно. Радовали зрителей солисты-долгожители, и профессиональные коллективы. К слову, в этом году исполнилось 200 лет с момента, когда впервые зазвучала гармонь.