День Барбаровского сельского совета

В этот раз местом поведения выездного семинара выбрали Барбаровский сельсовет. Масштабное мероприятие началось с приятного события – открытия станции обезжелезивания. Это действительно долгожданный момент для местных жителей. Теперь они могут пить качественную и вкусную воду. Станцию открыли досрочно, благодаря тому, что все работы выполняли самостоятельно. Реализация подпрограммы «Чистая вода» на Мозырщине проходит успешно и оперативно.

День сельсовета – это комплексное мероприятие, длиною в день. Участники, а это представители депутатского корпуса, администрации, различных служб и ведомств, тщательно изучают выбранный сельсовет. Производство и сельское хозяйство, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру. На территории Барбаровского сельсовета расположено 1-ое отделение совхоз-комбината «Заря». Руководитель предприятия Олег Слинько подробно рассказал, в целом, чем живет хозяйство, как развиваются, реализуют свои планы, каким трудом даются хорошие урожаи, соответственно выручи, от которых напрямую зависят зарплаты. Свинокомплексы, крупно-рогатый скот, птицефабрика, работа фирменной сети. Участники выездного семинара посмотрели, в каких условиях зимуют коровы и телята, и узнали много нюансов сельхоздеятельности самого успешного предприятия, причем, не только в масштабах Мозырщины. Следующий в плане – Барбаровский детский сад. Здесь всего 10 воспитанников, условия дошкольного воспитания самые что ни на есть комфортные. Каждому малышу – внимание и забота. Здесь даже есть небольшой музей, посвященный белорусскому быту. Преемственности поколений и патриотическому воспитанию пристальное внимание уделяется и в Барбаровской базовой средней школе. Стенд, посвященный Великой победе. Многие послевоенные учителя были непосредственными участниками тех страшных событий, память об этих людях, которые налаживали послевоенный образовательный процесс в этой школе, жива и сегодня. Несмотря на то, что учеников всего 25, это учреждение образование неоднократный победитель республиканских и международных конкурсов. Одно из приоритетных направлений – сельчане должны иметь доступ к качественной медицинской помощи. В Барбарове функционирует фельдшерско-акушерский пункт, руководит им молодой специалист.

Здесь окажут необходимую медицинскую помощь, сделают вакцину против Ковида и Гриппа, раз в несколько недель приезжает бригада из узких специалистов. Сельчане с врачами могут проконсультироваться напрямую о том, что их беспокоит. За флюорографией тоже не нужно ехать в город, приезжает мобильный пульмоскан. Участники выездного семинара подробно изучали каждую сферу жизни Барбаровского сельского совета.

Без внимания не осталась ни одна сфера жизни сельчан. Магазин, узел связи, комбинат бытового обслуживания, библиотека, местный дом культуры. Кстати, нынешний выездной семинар завершил сезон 2022, в этом году масштабная ревизия прошла во всех сельских советах Мозырского района.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ