В резиденции Дедов Морозов готовят зимний квест и приглашают на новогодние представления

В преддверии Нового года в сказку верят не только дети. Настоящая зимняя сказочная рапсодия ждет всех, кто в новогодние праздники посетит Резиденцию мозырских Дедов Морозов на Замковой. Каждый год посетителей встречают знакомые новогодние персонажи и новые герои. Каждый, не зависимо от возраста, может стать участником сказочных событий. В этом году посетителям предлагают поучаствовать в новогоднем квест-приключении «Загадки зимнего замка». Предварительная запись и дополнительная информация по тел. (80236) 25-18-49. Стоимость билетов – 5 р. 00 к. В стоимость билетов входит посещение краеведческого музея на территории исторического центра «Мозырский замок».

Адрес: ул.Гора Коммунаров, 8