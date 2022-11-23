«Осенний аккорд-2022» стартовал

18 лет – время уверенности, амбиций, мечтаний и побед. Именно с таким, молодежным и энергичным настроением участников и гостей встретил 18-й фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд». Один раз в год большая сцена Дворца культуры нефтепереработчиков полностью отдается во власть заводчан. Талантливые и очень смелые работники Мозырского НПЗ и дочерних предприятий – главные герои большого творческого форума.

Формат фестиваля из года в год остается неизменным. Но организаторы стараются удивить поклонников проекта. Так, у «Осеннего аккорда-2022» появилась новая номинация – «Золотой фонд».

Про высокий уровень вокального мастерства и артистизма заводчан известно давно. Рабочее время они проводят на установках, в операторных, в производственных помещениях и офисных кабинетах. Но это не мешает каждому и каждой тепло дружить со звуком и сценой. Давние участники «Осеннего аккорда» признаются, однажды влившись в фестивальную семью, остаешься в ней навсегда.

У каждого «Осеннего аккорда» – новая тема. В этом году участникам предложили выбрать музыкальные композиции своей юности. Возрастной диапазон конкурсантов был широк, а значит и хиты звучали разных лет. Любимые «Ты мне не снишься» и «Как упоительны в России вечера», «Младший лейтенант» и «Гранитный камушек» подпевал весь зал. Зрители впервые услышали авторскую песню «Заря». Не оставило равнодушным и исполнение саундтрека из легендарного «Титаника».

А еще проникновенно звучали стихи! Участники зажигали в танцах и театральных зарисовках. Каждый конкурсант сумел раскрасить этот холодный ноябрьский вечер яркими красками творчества. Ведь сцена «Осеннего аккорда» ежегодно покоряется тем, кто негромко напевает в рабочие будни и, тем самым, радует коллег. Тем, кто мчится в хореографический зал после смены. И тем, чья разговорная речь – готовое пособие для сценаристов юмористических программ на центральных телеканалах.

Поддержку коллеги и родных, и теплый прием организаторов и членов жюри чувствовали в этот вечер все участники «Осеннего аккорда». Кто станет обладателем Гран-при и войдет в число призеров фестиваля, мы узнаем в пятницу, 25 ноября, на церемонии награждения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКТ