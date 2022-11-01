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Рубрика: Новости

В ноябре в городских библиотеках будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные к 140летию со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа

1 ноября 2022, 19:05

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