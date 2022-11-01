Идеологическую вертикаль Мозырского района пригласили на семинар-учебу

Белорусская государственная идеология стоит на «четырех китах»: единство нации, справедливость, солидарность, нравственность. Ее основная задача – определить стратегические ориентиры развития общества, а назначение идеолога – сделать эти ориентиры понятными для всех граждан. Директор Мозырского областного лицея Инна Лагун, а именно это заведение принимало семинар, уверена, идеология начинается с малого, незаметного на первый взгляд. Свой герб, гимн, кстати, написала его небезызвестная уроженка Мозыря Светлана Стаценко, форма и десятки разных мелочей и не очень, которые формируют любовь и уважение к своему лицею.

Мозырский областной лицей был признан лучшим по организации идеологической работы среди учебных заведений Гомельской области. Главный идеолог района, заместитель председателя исполкома Феликс Галюк уверен, люди, претендующие на роль идеолога, – будь то в госорганах, на предприятии или в учебном заведении – должны обладать нешаблонным мышлением, умением убеждать и всегда быть готовыми к диалогу.

Экскурсия по лицею и, конечно же, параллельно обсуждение насущных вопросов. Это проект закона Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании и военно-политическая обстановка в стране. Детально на них остановились на пленарном заседании. Обсудили также организацию информационной работы в социальных сетях и на сайтах, деятельность Белорусского фонда мира.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ