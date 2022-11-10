В Мозырской районной организации ОСВОД рассказали о последних происшествиях на воде и подвели итоги летнего купального сезона

Казалось бы, летний купальный сезон завершился 30 сентября, а вместе с ним должен был завершиться и сезон несчастных случаев на воде. Однако в настоящий период рыбаки на маломерных суднах и граждане, которые неосторожны на крутых берегах, дамбах и плотинах открывают новый.

По сравнению с 2021 годом количество утоплений снизилось в Гомельской области более чем на 15%. Спасено в этом году 46 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Проведено 1715 рейдов по стихийным местам отдыха и купания.

А сейчас будет информация для любителей летнего отдыха на берегу реки. В 2022 году для жителей города действовало 3 официальных пляжа, где вели наблюдение спасатели – пляж ниже старого моста, новый пляж в районе гребной базы, пляж санатория Сосны. К летнему периоду 2023 года их станет на 2 больше.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ