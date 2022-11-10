На одной из стен педагогического университета в скором времени появится дебютная картина стройотряда «Авангард»

Под свежим слоем краски – настенное полотно 1992 года. Перед коллективом стройотряда «Авангард» стоит задача не просто художественно оформить одну из стен университета, а подарить первоначальному замыслу и исполнению вторую жизнь.

Стройотряд «Авангард» – новичок в росписи стен. Эта картина стала для студентов технолого-биологического факультета дебютной. И несмотря на то, что перед ребятами уже есть готовый эскиз, они со всей ответственностью подходят к своему делу. Говорят, большая роль здесь отведена теплому цвету. Хорошая идея поднять настроение себе и окружающим – добавить больше желтого и оранжевого. Кстати, этот стройотряд в университете не единственный. Когда наступает время летних каникул, за дело берется коллектив «Дали 21 века». Из-под их карандаша и кисти вышло немало работ. Так, их рисунки можно увидеть на других этажах главного корпуса, в здании по улице Рыжкова и в студенческом общежитии №2.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ