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Рубрика: Новости

В Мозыре задержан аграрий вне закона. Мужчина выращивал коноплю практически в промышленных масштабах

1 ноября 2022, 18:52

С любовью и душой к делу, правда, незаконному. Наркоконтроль задержал 36-летнего безработного, который практически в промышленных масштабах выращивал коноплю. Для этого во дворе частного дома построил теплицу, 8 на 10 метров, оснастил ее всем необходимым: двойное пленочное покрытие, обеспечил температурный режим, вентиляцию. Все для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно. Мужчина даже успел собрать первый урожай травки и его реализовать. Однако такого рода сельхоздеятельность уголовнонаказуема. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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