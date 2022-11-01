В Мозыре задержан аграрий вне закона. Мужчина выращивал коноплю практически в промышленных масштабах

С любовью и душой к делу, правда, незаконному. Наркоконтроль задержал 36-летнего безработного, который практически в промышленных масштабах выращивал коноплю. Для этого во дворе частного дома построил теплицу, 8 на 10 метров, оснастил ее всем необходимым: двойное пленочное покрытие, обеспечил температурный режим, вентиляцию. Все для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно. Мужчина даже успел собрать первый урожай травки и его реализовать. Однако такого рода сельхоздеятельность уголовнонаказуема. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.