В лесах Калинковичей – пополнение. Грациозные, изящные лани скоро будут полноправными жителями местных лесов

Эти кадры напоминают съемку африканского сафари, правда, сделаны они в Калинковичском районе, а вместо жирафов и антилоп – европейская лань. И съемка ведется не с джипа, а с прицепа трактора. Эти животные – новоселы, в дикой природе в Гомельской области их нет, пока. В этом году Калинковичский БООР закупил первые 50 голов еще в апреле, а в октябре популяция пополнилась еще 110 ланями. Живут в специальном вольере площадью 199 гектаров. Условия максимально приближены к естественным.

Лани должны адаптироваться к естественной среде, поэтому помощь и забота людей должны быть незаметны, чтобы в дальнейшем выжить в дикой природе, животные должны бояться человека, машин. К ланям подъезжали на тракторе не случайно, к этому звуку они привыкли. Ассоциируется с привозом веганских вкусняшек.

Ранее в этом вольере жили олени. Теперь они обитатели калинковичских лесов. Некоторые из них после того, как их выпустили на волю, приходили проведать своих заботливых смотрителей, заодно угоститься чем-то вкусным.

В масштабном природном вольере созданы все условия, чтобы плодиться и размножаться. За лето на свет уже появились 7 телят, именно так называют всех детенышей парнокопытных животных. Сыты, здоровы, защищены от хищников. Эти лани сейчас пока привыкают к калинковичскому климату. Постепенно их партиями будут выпускать в естественную среду. Но это будет еще не скоро.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ