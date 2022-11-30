Санитарно-эпидемиологической службе Мозырщины – 85 лет. На праздничное мероприятие пригласили почетных гостей и ветеранов службы

Санитарно-эпидемиологической службе Мозырщины – 85 лет! Главной задачей специалистов, как и прежде, остафются профилактика и оказание своевременной медпомощи. Сегодня штат Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии – это полторы сотни сотрудников. Среди них – и опытные, и молодые перспективные кадры. И каждый – влюблен в свое дело.

Праздничное мероприятие по случаю юбилейной даты получилось, по-семейному, уютным. Начали с открытия памятного знака возле здания на Котловца, 6. Сегодня здесь находится отдел общественного здоровья. И именно в этом здании долгие годы располагалась районная санитарно-эпидемиологическая станция – крупное учреждение, организующее всю профилактическую и противоэпидемическую работу в регионе. Врачи санслужбы и их помощники боролись с инфекциями в послевоенное время, а также после аварии на Чернобыльской АЭС. Занимались профилактикой заболеваний. Ратовали за улучшение условий жизни населения и условий труда в самых разных сферах.

История санитарной службы Мозырщины полна ярких событий и моментов, сложных решений, интересных исследований и открытий. Но главное — это люди, которые ежедневно сопровождают практически все сферы нашей жизни: от качества воды и продуктов питания до условий учебы и труда. В прошлом году появилась новая биологическая угроза — COVID-19. Пандемия показала, эпидемиологи всегда готовы быть на передовой. В праздничный день они принимали заслуженные награды, грамоты и благодарности. Тепло общались с руководством, коллегами, ветеранами и почетными гостями. И… еще раз вспоминали, как правильно мыть руки.

Несмотря на юный возраст, Полина хорошо знакома с правилами гигиены. Она – волонтер Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Участвует в профилактических проектах. И своим примером доказывает – будущее у санслужбы точно есть!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ