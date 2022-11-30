Прием граждан в исполкоме провела первый заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Анна Дмитриевна Прикота

На прием граждан по личным вопросам к Анне Дмитриевне Прикота, первому заместителю начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома пришли люди с самыми разными, волнующими их вопросами. Кто-то хотел узнать о законности выделения земельного участка под строительство гаража, кто-то пришел разобраться в нюансах изменения целевого назначения земельного участка, а кто-то обратился с вопросом восстановления границ своих земельных владений. Отдельное внимание уделили будущим изменениям в земельном Кодексе. Лариса Анатольевна обратилась с проблемой, которую по действующему нормативу не решить. Однако с вступлением в силу новых правил все, так сказать, становится возможным. Хочется отметить, что прием по личным вопросам получился вполне результативным. Каждого терпеливо выслушали и предложили наиболее подходящее решение проблемы.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ.