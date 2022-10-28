Жажду слова не утолить… Эти слова стали эпиграфом творческой встречи с поэтом Василём Андриевским. Тематика стихотворений автора обширна: в них найдется место и духовным ценностям и любви к природе, к своей малой родине. Вот уже 35 лет Василь Григорьевич с помощью поэтических образов и приемов говорит со своей аудиторией.

Свои первые стихотворения поэт начал публиковать в 1987 году в мозырской газете «Коммунист Полесья». Белорусский читатель также мог познакомиться с его творчеством в республиканских изданиях: «Полымя», «Маладосць», «Вясёлка», «Вожык», «Літаратура і мастацтва». Не секрет, что беларуская мова славится своей красотой и мелодичностью. Некоторые стихотворения Василя Андриевского легли в основу песен композитора и исполнителя Михаила КОпача. Он также пришел на встречу и исполнил для гостей несколько музыкальных произведений. На данный момент стихи Андриевского вошли в 4 коллективных поэтических сборника, есть 4 авторских книги, где вся поэзия пера Василя Григорьевича. Говорит, что материал есть еще на один сборник, в скором времени он увидит свет. Кстати, в завершении творческой встречи Василь Андриевский слышал не только слова благодарности, но и поздравления. Недавно автор отметил свой 55 летний юбилей.

Екатерина Горбачёва, Евгений Степанов. ТКМ