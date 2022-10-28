На турнире Белхимпрофсоюза по игре «Мир танков» победу одержала команда Мозырского нефтеперерабатывающего завода

В Гомеле впервые прошел турнир Белхимпрофсоюза по игре «Мир танков». И в этом состязании победу одержала команда Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Бледные от отсутствия кислорода социопаты, которые реальной жизни предпочли виртуальный мир. Трое геймеров, работников мозырского нефтеперерабатывающего завода, своим примером полностью опровергают все стереотипы. Молодые, креативные, энергичные и позитивные, разносторонние. Эти ребята не просто любители компьютерных игр, они – профессионалы. На впервые организованном турнире Белхимпрофсоюза по игре «Мир танков» заняли первое место среди 12 команд. До этого парни победили во внутризаводском мероприятии. «Мир танков» – это легендарная игра, можно сказать, феномен культуры. Для тех, кто не в теме, небольшое пояснение. В распоряжении игроков боевые карты, созданных на основе реальных локаций времён Второй мировой войны, исторически достоверная техника. Цель – уничтожить противника и, соответственно, одержать победу. Турнир в Гомеле длился около 10 часов, напряженные сражения. Мозырские ребята уверены, что победа – не только их троих заслуга, а в целом, команды поддержки. Несмотря на увлечение компьютерными играми, у парней много других интересов. Они уверены, что при грамотном планировании можно совместить и виртуальную жизнь, и реальную. Как победители областного турнира по игре «Мир танков», команда Мозырского НПЗ по киберспорту отправится на республиканские соревнования. Предварительно, они запланированы на весну 2023 года.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ