«Я бы в следователи пошел….». Мозырских лицеистов пригласили на День открытых дверей

История создания Следственного Комитета как самостоятельной структуры, нюансы профессии, тонкости расследования уголовных дел. И еще много разной информации, которую не прочитаешь в учебниках. В Мозырский районный отдел Следственного Комитета пригласили лицеистов, учащихся класса юридической направленности. Экскурсия проходила в рамках Дня открытых дверей. Презентацию проводил заместитель начальника Мозырского РОСК Александр Воробей.

Работа следователя – это, прежде всего, аналитика. Понять личность обвиняемого, разобраться в правонарушении, собрать качественную доказательную базу, установить степень вины. Мероприятие состояло из теории и, так сказать, практики, которая реализовалась в виде экскурсии по зданию отдела. Лицеисты были впечатлены.

Несмотря на то, что учебный год только начался, лицеистские выпускники уже определились с выбором своей будущей профессии. Многих нынешнее мероприятие убедило в правильности выбора.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ