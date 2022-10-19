«Папа-Зал» СШ№ 11 – достойная альтернатива субботнему отдыху дома на диване

В Беларуси продолжается Неделя родительской любви. Итоговые её мероприятия пройдут в пятницу, 21 октября, когда будут праздновать День отца. На неделе наша съемочная группа побывала в «Папа-Зале». Месте, где раз в неделю папы вместе с детьми проводят свободное время.

Папы, дедушки и даже старшие братья приходят в спортивный зал 11-й школы по субботам. Уже несколько лет здесь работает семейный клуб «Папа-Зал», то место, где отцы могут с пользой и интересом проводить время с детьми. Иногда «Пап-зал» становится настоящим полем спортивного боя. Только посмотрите, с каким азартом и удовольствием взрослые мужчины и маленькие дети участвуют в эстафетах! У каждого – своя группа поддержки на скамейках. Мамы и бабушки активно болеют за родных и любимых. «Папа-Зал» — достойная альтернатива субботнему отдыху дома на диване. Но главное, здесь по-настоящему объединяются семьи. Когда эти мальчишки и девчонки вырастут, они с теплом будут вспоминать классные часы, проведенные вместе с отцами в зале.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ