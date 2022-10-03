Вместо акции «Чистый лес» в этом году Минлесхоз проведет акцию «Аднавiм лясы разам». Присоединиться к масштабному экологическому проекту может каждый желающий

Традиционную республиканскую акцию «Чистый лес» в сезоне-2022 ждут изменения. Вместо нее Минлесхоз приглашает принять участие в проекте «Аднавiм лясы разам». С 8 октября по 22 октября трудовые десанты со всей страны направятся в Могилевскую область. Она наиболее пострадала от ветровалов, и здесь планируется высадить новые леса на площади не менее 500 гектаров. Чтобы принять участие в акции, волонтеров просят обратиться в ближайшие лесхозы и лесничества Могилевской области. Что касается нашего региона, в октябре планируется массовая посадка будущего леса на территории одного из лесничеств. Точную дату и локацию в Мозырском опытном лесхозе озвучат в ближайшее время.