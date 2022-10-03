На полях Мозырского района продолжается уборка кукурузы и сев озимых. Главный соперник аграриев – настоящая осенняя погода

Задача №1 для аграриев сегодня – уборка кукурузы на зерно и силос. Задел на урожай был выполнен хороший, но эта часть уборочной кампании не обходится без неприятных моментов. Сентябрь в этом году, как никогда дождливый. И если для обычного горожанина «бабье лето» — просто комфортный погодный период, то для тружеников села он стратегически важный. В этом сезоне, к сожалению, теплой осени так и не дождались.

Но даже при сложных погодных условиях полевые работы не останавливаются. Техника выезжает на уборку в 7 утра и на мехдвор возвращается в 9 вечера. В таком же графике идет сев озимых культур. В «Слободском имени Ленина» уже заготовлено 34 тысячи тонн зеленой массы, убрано порядка 70% площадей. Освободившиеся территории пустыми не остаются: так уже посеяно более 1200 гектаров озимых зерновых и 300 гектаров озимого рапса. Завершить все полевые работы аграрии планируют к концу месяца.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ