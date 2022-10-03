Важная информация для родителей! С 3 октября в Мозырской городской детской поликлинике поменялось расписание педиатров и узких специалистов!

Планируя поход в детскую поликлинику, обратите внимание на расписание! С 3 октября в Мозырской городской детской поликлинике изменились зона обслуживания и время приема педиатрических участков и врачей специалистов. Подробную информацию можно получить при личном визите или по телефонам регистратуры: 24-63-72, 24-63-73, 24-63-74.