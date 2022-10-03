Продукты питания, кофемашина, электропила, электроплитка и электротриммер. Вор-рецидивист обокрал пенсионерку

В конце сентября в Мозырский РОВД обратилась жительница Слободы. Пенсионерка сообщила, что неизвестный отжал створку окна и проник в частный дом. В результате пропали продукты питания, кофемашина, электропила, электроплитка и электротриммер. Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 48-летний неработающий житель этой же деревни. Также выяснилось, что он совершил кражу в еще одном доме. Там исчезли гироскутер, телевизор, мотоблок. Сельчанин похитил чужое имущество для дальнейшей продажи и покупки спиртного. По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело. Ущерб от преступных действий составил почти 1500 рублей. Похищенное частично изъято. Что касается личности фигуранта, то он неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.