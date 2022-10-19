В Калинковичах вынесли приговор пенсионеру, который насмерть забил пятерых щенков

Вынесен приговор пенсионеру, который забил палкой пятерых щенков под Калинковичами. Сообщается, что в августе этого года 73-летний мужчина, чтобы избавиться от щенков, забил их палкой во дворе своего дома. Затем сложил их в ведро, вынес в овраг и закопал. Расправа над животными получила огласку. Пенсионером занялись сотрудники милиции. На процессе в суде мужчина своей вины не признавал. Психологическая экспертиза на вменяемость показала, что он осознавал свои действия. Суд Калинковичского района оштрафовал его на 20 базовых величин, или 640 рублей.