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Рубрика: Новости

Плановая сверка учетных данных военнообязанных

19 октября 2022, 18:38

В Беларуси проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных. Мероприятия планируется завершить до конца этого года
По поручению Президента Республики Беларусь в стране проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных. Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер. Их завершение планируется до конца года. Министерство обороны обращает внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся.

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