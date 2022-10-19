В Беларуси проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных. Мероприятия планируется завершить до конца этого года
По поручению Президента Республики Беларусь в стране проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных. Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер. Их завершение планируется до конца года. Министерство обороны обращает внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся.
Рубрика: Новости
Плановая сверка учетных данных военнообязанных
19 октября 2022, 18:38
В Беларуси проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных. Мероприятия планируется завершить до конца этого года