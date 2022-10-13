Поздравления от Белорусского Союза женщин ко Дню матери

Марафон праздничных мероприятий ко Дню матери подхватил Белорусский Союз женщин. В 11-й школе прошло чествование многодетных матерей.

День матери – праздник, который в нашей стране празднуют уже больше четверти века. И с каждым годом он проникает во все большее количество сердец, детских и взрослых. В канун праздника собрались и активистки Мозырской районной организации Белорусского союза женщин.

В 11-ю школу пригласили многодетных мам – членов Белорусского Союза женщин. Для них в этот день – цветы, подарки, душевные речи и творческие сюрпризы от школьников. Экскурсию для гостей провели в Музее женщин. Это уникальная экспозиция, где собраны истории более 30-ти известных женщин Мозырщины. Герои Советского Союза, подпольщицы, врачи, матери воинов-интернационалистов, руководители, общественницы, депутаты Палаты Представителей и члены Совета Республики Национального собрания, спортсмены, деятели культуры. У каждой свой жизненный и карьерный путь, и общая активная жизненная позиция.

Главные героини этой недели – женщины-мамы. Самые близкие и родные, самые нежные и заботливые. Они создают домашний уют и строят карьеру. Увлекаются и вдохновляют. Марафон праздничных мероприятий ко Дню матери продолжится.