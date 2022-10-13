ГАИ ищет свидетелей аварии с участием служебного авто

8.10.2022 в 16 часов 05 минут, сотрудники ДПС МО ГАИ Мозырского райисполкома, на служебном автомобиле марки «Джили», двигались по ул.Пролетарская в г.Мозыре со стороны ул.Пионерская в направлении ул.Ветровая, вблизи дома 85 с включенными проблесковыми маячками красного и синего цвета и специальным звуковым сигналом, выехали на полосу встречного движения для объезда остановившихся автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, результате чего произошло столкновение с совершающим левый поворот из крайней левой полосы, после остановки автомобиля марки «Форд Фокус»

Свидетелей и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо значимой информацией, а также лиц у которых имеются файлы видеозаписей с видеорегистраторов, запечатлевших момент произошедшего ДТП, просим обратиться в МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома по адресу: г.Мозырь, ул.Ленинская, 64, либо позвонить 102.