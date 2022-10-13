Музыкально-театрализованное представление «Голый остров, или Если мы вместе» представили на суд мозырян

Супружеская пара устала от работы, устала решать дела, устала от каждодневной рутинной жизни. Одно желание – необитаемый остров. Нет людей, нет забот, нет обязанностей. Только он и она. Сами того не зная, супруги подписали дьявольский контракт. Теперь их вечный дом – суша, окруженная океаном. «Материальны наши мечты и слова, перед тем как сказать ты подумай сперва». На первый взгляд, смысл нового музыкально-театрального представления «Голый остров, или если мы вместе» кроется именно в этих словах. Однако с развитием истории зрители понимают – в ней затронута другая, не менее важная тема. Тема важности каждой профессии. Художественному руководителю ансамбля «Полесская зорачка» Елене Руденко всегда удается в полной мере передать насущные человеческие проблемы. Так и в этот раз. Без мастеров, профессионалов своего дела — не будет ни экономического, ни культурного развития. Главную роль семейной пары исполнили актеры драматического театра Елена Драгомирецкая и Михаил Клименко. Злобный дьявольский смех – голос Евгения Кузьменкова. Кстати, в театральном представлении приняли участие настоящие пожарные МЧС. После ликвидации пожара – сразу на сцену. После последних зрительских оваций — с грядущим праздником, Днем матери, всех мам и бабушек поздравили председатель Мозырского районного исполнительного комитета Елена Федоровна Павлечко и председатель Мозырского районного совета депутатов Галина Михайловна Кудина. Ребята, участники театральной постановки, покидали сцену с чувством воодушевления и небольшой усталости. А для художественного руководителя – премьера нового музыкально-театрального представления, ни больше, ни меньше – огромное событие.