Безопасность труда – составная часть производственного процесса. На базе Мозырского опытного лесхоза прошел выездной День охраны труда

Главная ценность – люди. В День охраны труда руководителей и сотрудников предприятий Мозырского района призвали внимательнее относиться к проблеме безопасности на производстве. Участники выездного заседания посетили структурные подразделения Мозырского опытного лесхоза. Обсудили причины производственного травматизма, а заодно увидели, какие условия работы в отрасли лесного хозяйства.

Цифры говорят сами за себя. Только в октябре на предприятиях Мозырского района произошло 2 несчастных случая на производстве с тяжелым исходом. Всего за этот год таких случаев уже 6! Среди типичных выявляемых нарушений – игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушение правил электробезопасности, недостатки при проведении инструктажей. На этом сегодня акцентировали внимание руководителей предприятий.

Программа выездного семинара оказалась насыщенной и интересной. Побывали в Музее леса, который открыт на базе лесхоза. Затем отправились в Слободу. Местное опытно-производственное лесничество работает с 1944 года. Пять лет назад здесь провели масштабную реконструкцию. Теперь территория больше напоминают ухоженную усадьбу. Побывали на шишкосушилке, где также прошла модернизация и было обновлено оборудование. Подробно на производственной безопасности остановились при посещении Слободского деревообрабатывающего цеха. На пленарном заседании, которым завершился семинар, провели анализ состояния трудовой и производственной дисциплины на предприятиях и организациях региона. Вопросам безопасности труда и снижения производственного травматизма в Мозырском районе продолжат уделять повышенное внимание.