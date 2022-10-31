Министр образования Андрей Иванец побывал в Мозыре с рабочим визитом

Учебно-воспитательный процесс изнутри, без отшлифованных моментов и репетиций. Таким образом строился рабочий визит министра образования Беларуси на Мозырщину. Посещая местные учреждения образования, Андрей Иванец много внимания уделил общению с учениками и коллективом – от администрации школы до поваров в столовой. По субботам образовательный процесс в школах, в большей степени, заменяется воспитательным. В шестой школьный день ученикам предлагают факультативные занятия и занятия в кружках по интересам. Педагоги много взаимодействуют с родителями. Например, в 11-й школе, где встречали министра образования, успешно действует «Папа-зал» и другие проекты.

В программе рабочего визита на Мозырщину – посещение детского дома и местной кузницы педагогических кадров. Студенты презентовали свои факультеты и поделились творческими умениями в рамках выбранной специальности во время мастер-классов. После Андрей Иванец встретился с профессорско-преподавательским составом педуниверситета.

Среди обсуждаемых вопросов – обновленный Кодекс об образовании, подготовка кадров для регионов и их закрепляемость, профориентация школьников, новшества образовательной системы, реализация молодежной государственной политики.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ