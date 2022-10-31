Кукурузокалибровочный завод в эти дни на пике активности. Максимальная загрузка сейчас позволит обеспечить весной элитными отечественными семенами все сельхозпедприятия

Хозяйства Мозырского района завершают уборку царицы полей. Тем временем, на кукурузокалибровочном заводе эксбазы «Криничная» — активная пора. Здесь уже приняли 24 тысячи тонн початков кукурузы от предприятий, входящих в сырьевую зону. В следующем году планируется поставить 9500 тонн семян гибридов первого поколения.

Привезенные с полей початки обрабатывают в несколько этапов. Сначала початки сушат, затем очищают. Обязательно защищают от возможных вредителей и болезней. Большинство процессов на заводе сегодня автоматизировано, управляются компьютером. Операторы зорко следят, чтобы не прошли некондиционные початки. Готовый продукт обязательно проверяют в аккредитованной лаборатории.

Кроме всхожести, смотрят влажность, засоренность, полноту протравливания… Всего 7 показателей. Уже проверенные партии откалиброванных семян, фасованные в мешки, ждут своих покупателей. За 17 лет работы завода здесь произведено свыше 140 тысяч тонн семян кукурузы. Мозырские гибриды можно выращивать во всех климатических зонах Беларуси. Что касается цены, отечественные семена по карману любому хозяйству. И урожай, при соблюдении технологии возделывания, они дают не хуже, чем импортные.