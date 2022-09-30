С 1 октября в жилой фонд начнут подавать отопление

Самая теплая новость этой недели! С 1 октября потребители второй очереди начнут получать тепло. Соответствующее распоряжение подписано в Мозырском райисполкоме. Речь, конечно же, идет о жилищном фонде. Тепло придет в учреждения образования (кроме детских садов и школ, где отопление дали еще 22 сентября), в, театр и общегородские бани. На третьем этапе к отоплению подключат административные здания. Но это будет позже. В ЖКХ отмечают, если средняя дневная температура воздуха будет выше 10 градусов, отопление будет производиться в режиме протапливания. Если температура воздуха за окном будет стабильно повышаться, службы примут меры к отключению отопления.