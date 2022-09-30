Подведены итоги конкурса «Мое подворье». Организатор, территориальный центр социального обслуживания населения, поздравил победителей.

Гордость Нины Петровны Жилинской – ее участок. Ранней весной он начинает утопать в цветах и зелени, а до поздней осени на деревьях растут вкусные яблоки и груши. Урожаем, результатом своих трудов, хозяйка любит делиться с гостями. Говорит, это доставляет ей особую радость.

Нина Петровны участвует в конкурсе на лучшее ветеранское подворье впервые и уже в числе победителей. И это не удивительно. Она много сил вкладывает в родной участок. За многие годы ежедневной работы на земле хозяйка узнала некоторые секреты успеха аграрного мастерства.

Конкурс «Лучшее ветеранское подворье» — ежегодный. Организатором выступает центр территориального обслуживания населения. Заявки на участие подаются весной, а летом, когда все в зелени и цветах – конкурсанты оцениваются. Осенью подводятся итоги. Победителей традиционно награждают накануне Дня пожилых людей.

Евгений Николаевич Иоль и Валентина Ивановна Турбал – постоянные участники конкурса. На их счету уже 12 дипломов, что вполне закономерно. Их дом значительно выделяется обилием цветов и интересным оформлением. Если прогуляться по территории, можно увидеть Белоснежку и гномов, гусей, львов, медведя и других представителей животного мира. А их у супругов ровно 60. У Евгения Николаевича много задумок и идей. Он с радостью воплощает их в жизнь.

В этом году в конкурсе оценивались 15 подворий из Лубни, Скрыгалова, Белой, Волавска, Козенок. Выбрали трех призеров, а памятные подарки и грамоты получат абсолютно все. Абсолютно все и не собираются останавливаться на достигнутом. Ведь у них еще так много идей по озеленению и благоустройству своего участка.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ