Реализацию Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» обсудили в Мозырском райисполкоме. На мероприятии присутствовал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Мониторинг работы субъектов профилактики по реализации Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» обсудили на заседании координационного совета. На мероприятии присутствовал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич. Декрет № 18 был принят еще в 2006. За годы выстроилась отлаженная система работы. Прочно вошли в обиход такие понятия, как «семья, находящаяся в социально-опасном положении», «изъятие ребенка из семьи», «обязанное лицо». Хронология реализации декрета следующая: поступает тревожный звонок о неблагополучии в какой-либо семье, информация проверяется, если она подтверждается, то ребенка изымают на срок до 6 месяцев, родителям же дается шанс на исправление. Кроме того, мамы или папы наделяются статусом «обязанные лица», они обязаны возмещать расходы государства на содержание своих же детей. На протяжении полугода с такими семьями работают субъекты профилактики: МВД, представители образования и здравоохранения, сельсоветы и представители предприятий, то есть наниматели. И как показывает практика, в настоящий момент эффективность реализации Декрета в Мозырском районе составила более 87 процентов, то есть большинство изъятых детей вернулись в свои биологические семьи. На мероприятии обсудили также работу по профилактике подростковой преступности.