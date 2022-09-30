День учителя-2022. С праздником, педагоги!

В канун профессионального праздника лучших педагогов поздравляют по всей Беларуси. И Мозырщина – не исключение. Директора школ и заведующие детских садов, преподаватели колледжей, учителя-предметники, воспитатели и школьные психологи – всего 112 педагогов получили заслуженные награды за личный вклад в воспитание подрастающего поколения, добросовестную работу и профессионализм.

Почти три десятка педагогов награждены за вклад разработку Единого информационно-образовательного ресурса. В тестовом режиме республиканский проект был запущен еще в прошлом году. А сегодня – это отличный помощник в изучении школьных предметов. Еще один проект, которым гордятся наши педагоги – выставочный поезд-экспресс «Мозырщина помнит».

Грамоты и благодарности вручали от Министерства образования, управления образования Гомельского облисполкома, руководства района и депутатского корпуса.

В День учителя принято говорить о достижениях, и мозырянам есть, чем гордиться. Система образования района вновь была признана лучшей в Гомельской области. На олимпиадах различного уровня, творческих и спортивных соревнованиях наши ребята неизменно занимают призовые места. Во многом, благодаря труду своих педагогов.

Свои творческие подарки учителям со сцены дарили талантливые дети. Поздравления от благодарных учеников разных поколений педагоги продолжат принимать до конца недели.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, Николай Капустин ТКМ