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Рубрика: Новости

Работник сельхозпредприятия Калинковичского района похитил почти две тонны кукурузы

26 сентября 2022, 18:29

25 сентября оперативникам Калинковичского РОВД поступила информация о том, что работник сельскохозяйственного предприятия «Прудокское» похитил кукурузу.
Присвоить себе початки культурного растения решил 55-летний водитель сельхозпредприятия. Он приехал на служебной машине на поле, расположенное недалеко от деревни Прудок. В кузов насыпал початки кукурузы и вместо того, чтобы отвезти урожай к месту хранилища, повернул в сторону своего подворья. Сам мужчина позже пояснил, что кукурузой собирался кормить домашний скот. Общий вес похищенного составил почти 1700 кг. Кукуруза изъята и возвращена в хозяйство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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