Работник сельхозпредприятия Калинковичского района похитил почти две тонны кукурузы

25 сентября оперативникам Калинковичского РОВД поступила информация о том, что работник сельскохозяйственного предприятия «Прудокское» похитил кукурузу.

Присвоить себе початки культурного растения решил 55-летний водитель сельхозпредприятия. Он приехал на служебной машине на поле, расположенное недалеко от деревни Прудок. В кузов насыпал початки кукурузы и вместо того, чтобы отвезти урожай к месту хранилища, повернул в сторону своего подворья. Сам мужчина позже пояснил, что кукурузой собирался кормить домашний скот. Общий вес похищенного составил почти 1700 кг. Кукуруза изъята и возвращена в хозяйство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.