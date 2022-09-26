День города. Калинковичи отметили 470 лет

День города отметили на выходных в Калинковичах. С 470-летием жителей райцентра поздравили почетные гости и звезды белорусской эстрады. На веселом празднике побывала и наша съемочная группа.

Подарки, дегустации, концерты и показательные выступления. Свой 470-й День рождения Калинковичи встретили ярко, а главное – очень душевно. Особая теплота и уютная, по-настоящему, семейная атмосфера – отличительная черта больших праздников в этом райцентре. Стартовали на центральной площади с поздравительных речей. Со сцены прозвучали добрые пожелания от лица губернатора Гомельской области Ивана Крупко. И, конечно, калинковичан поздравил глава района Сергей Гвоздь.

Среди традиций праздника – вручение специальных знаков «Почетный гражданин Калинковичского района». Их удостоились белорусский государственный деятель Владимир Семашко, гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко, председатель хозяйства «Дружба-Автюки» Сергей Довгялло, мастер спорта Беларуси Алина Змушко и гендиректор «Минского тракторного завода» Виталий Вовк. А чтобы веселее было ехать, Виталий Вовк передал району подарок от МТЗ – новенький трактор. Праздничную церемонию продолжили чествование семейных трудовых династий и лучших учеников школ, молодоженов и «бриллиантовых» юбиляров, а также выступление роты Почетного караула. Конечно, заглянули на «огонёк» самые юморные жители Калинковичского района — авцюковцы. В День города работали тематические площадки и выставки ведущих предприятия и организаций, торговые ряды и аттракционы. Самая гостеприимная локация – сельские подворья, где проводили дегустации и звучали самые искренние пожелания землякам. С Днем рождения города жителей поздравила известная белорусская артистка Ирина Дорофеева. А также лучшие творческие коллективы Калинковичей и Мозыря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ