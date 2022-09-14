По данным инспекции охраны животного и растительного мира, за первое полугодие в Беларуси произошло 1470 ДТП с участием диких животных. Одно из последних – в Добрушском районе.

ДТП с участием дикого животного произошло ночью 10 сентября. 35-летняя женщина-водитель двигалась по автодороге «Носовичи-Иваки» Добрушского района. По предварительной информации, на проезжую часть внезапно выбежало дикое животное. В попытке объехать препятствие, женщина потеряла контроль над управлением транспортного средства, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летняя женщина-пассажир, которая ехала на переднем сидении, погибла на месте аварии. Водитель оставила место ДТП, в ходе оперативно-розыскных мероприятий она была найдена дома, в деревне Иваки.

Как было установлено позже, незадолго до аварии обе женщины употребляли спиртные напитки в кафе, после чего погибшая попросила отвезти ее домой в соседнюю деревню.

По данным инспекции охраны животного и растительного мира, за первое полугодие в Беларуси произошло 1470 ДТП с участием диких животных. Из них 12 аварий – в нашем районе.